Centrul Multifuncțional din Seini a găzduit astăzi ședința Colegiului Prefectural al județului Maramureș, un eveniment important dedicat coordonării activității instituțiilor publice și consolidării colaborării interinstituționale. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Gabriela Tulbure, care a subliniat importanța întâlnirii pentru dezvoltarea comunității locale și a județului.

La reuniune au participat reprezentanți ai serviciilor deconcentrate, alături de autorități ale administrației publice locale. Discuțiile au vizat analiza proiectelor aflate în derulare, identificarea soluțiilor pentru provocările actuale și stabilirea direcțiilor de acțiune pentru perioada următoare.

Potrivit edilului, organizarea ședinței la Seini reflectă deschiderea administrației către comunitate și dorința de a aduce instituțiile mai aproape de cetățeni. Alegerea Centrului Multifuncțional ca loc de desfășurare transmite un semnal clar privind rolul orașului în dinamica administrativă a județului.

Evenimentul s-a încheiat cu mulțumiri adresate tuturor participanților pentru implicare și pentru angajamentul constant în sprijinul dezvoltării județului Maramureș, subliniind importanța colaborării între instituții pentru proiecte eficiente și rezultate durabile în beneficiul comunităților locale.