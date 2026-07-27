Folclorul autentic românesc primește o nouă declarație de dragoste din partea îndrăgitei interprete Andreea Ghițiu, care a lansat un colaj muzical alcătuit din patru cântece inspirate din frumusețea, tradițiile și autenticitatea Maramureșului Voievodal.

Realizat alături de colegii săi din Ansamblul Folcloric Național Transilvania, proiectul reprezintă o călătorie prin emoțiile și valorile satului românesc, fiecare melodie purtând în ea o poveste și o lecție de viață.

Colajul debutează cu piesa „Nime nu-i mai păcălită”, un cântec profund, care vorbește despre destinul femeii și despre adevărurile ascunse în spatele multor căsnicii. Inspirată din înțelepciunea populară, melodia surprinde o realitate pe care numeroase femei au trăit-o de-a lungul generațiilor, fiind o dovadă că folclorul rămâne oglinda vieții.

Atmosfera se schimbă apoi într-o explozie de voie bună, odată cu piesele „Horile, horile îmi plac” și „Facu-mi voia câteodată”, care readuc în prim-plan farmecul petrecerilor din sat, dragostea pentru joc, pentru horă și pentru bucuria de a fi împreună cu cei dragi.

Finalul este unul spectaculos, cu învârtita „Am o boală fără leac”, o piesă plină de energie, umor și optimism, care transmite un mesaj simplu, dar puternic: indiferent de invidiile celor din jur, cea mai frumoasă răzbunare este să trăiești cu zâmbetul pe buze.

Întregul proiect poartă semnătura artistică a Andreei Ghițiu, care a scris linia melodică și, împreună cu Cătălina Deac, a realizat versurile inspirate din folclorul autentic. Producția muzicală a fost realizată în studioul lui Adi Făt, iar videoclipul, filmat în decorul de poveste al Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, poartă semnătura lui Andrei Bota și Bogdan Filip.

Artista a fost susținută de numeroși colaboratori și instrumentiști, dar și de colegii din Ansamblul Folcloric Național Transilvania, cărora le-a transmis public mulțumiri pentru profesionalism și implicare. Un gând special de recunoștință a fost adresat directoarei ansamblului, Iuliana Maria Dragoș, pentru încrederea și sprijinul acordat, precum și directoarei Monica Mare, care a pus la dispoziție cadrul deosebit al muzeului pentru filmări.

Prin acest nou colaj, Andreea Ghițiu demonstrează încă o dată că este una dintre vocile tinerei generații de interpreți care promovează cu respect și pasiune patrimoniul muzical al Maramureșului. Cu sensibilitate, autenticitate și o dragoste sinceră pentru tradiție, artista reușește să transforme fiecare cântec într-o poveste care ajunge direct la sufletul publicului.

Noul colaj muzical este o invitație la redescoperirea valorilor românești și a frumuseții folclorului autentic, oferind ascultătorilor aproape zece minute de emoție, voie bună și mândrie pentru rădăcinile maramureșene.