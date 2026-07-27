O performanță de excepție pentru Maramureș și pentru România. Pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Recea au cucerit medalia de bronz la Competiția Internațională CTIF 2026, desfășurată la Eisenstadt, în Austria, una dintre cele mai prestigioase întreceri dedicate pompierilor voluntari din întreaga lume.

La ediția din acest an au luat startul 127 de echipe de elită din 17 țări, concurența fiind una extrem de puternică. În acest context, reprezentanții României au reușit o evoluție remarcabilă, care le-a adus un loc pe podium, după ce au demonstrat profesionalism, disciplină, precizie și un excelent spirit de echipă.

Rezultatul obținut de echipa din Recea confirmă încă o dată nivelul ridicat de pregătire al pompierilor voluntari români și evidențiază munca, sacrificiile și orele îndelungate de antrenament care stau în spatele unei astfel de performanțe.

La scurt timp după încheierea competiției, membrii SVSU Recea au transmis și un mesaj emoționant de recunoștință pentru familia Paul – Sebastian, Camelia, Sebrina și Manaen –, cea care le-a fost alături pe întreaga durată a șederii în Austria.

„Ne-ați primit cu brațele deschise și ne-ați făcut să ne simțim ca acasă. Zi de zi ne-ați invitat la masă, oferindu-ne o mâncare caldă și multă căldură sufletească, iar prin grija și bunătatea voastră ne-ați făcut șederea mult mai ușoară și mai frumoasă. Ați fost alături de noi în fiecare moment. Ne-ați ajutat cu traducerea din limba germană, cu sfaturi, cu tot ce am avut nevoie și ați făcut numeroase sacrificii pentru ca noi să ne putem concentra pe competiție și să reprezentăm România în cele mai bune condiții”, au transmis pompierii.

Un gând special a fost adresat și Sebrinei și lui Manaen, care au fost alături de echipă în fiecare zi, ajutând la pregătirea pentru probe, traducere și oferind încurajări permanente. Totodată, voluntarii au mulțumit și Iuliei, pentru sprijinul acordat în traducere și în pregătirea pentru concurs.

Mesajul echipei se încheie într-o notă profund emoționantă:

„Am plecat în Austria pentru o competiție, dar ne întoarcem acasă cu ceva mult mai valoros: o familie. Voi ați devenit familia noastră, iar pentru acest lucru vă vom fi recunoscători mereu. Vă mulțumim din suflet pentru generozitate, pentru timpul oferit, pentru sprijinul necondiționat și pentru fiecare gest făcut din inimă. Oameni ca voi demonstrează că adevărata bogăție stă în bunătate și în dorința de a-i ajuta pe ceilalți.”

Medalia de bronz cucerită la CTIF 2026 reprezintă nu doar o recunoaștere internațională a valorii echipei, ci și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate din Recea, pentru Maramureș și pentru România. Dincolo de performanța sportivă, experiența din Austria le-a oferit pompierilor voluntari și o lecție despre solidaritate, generozitate și prietenie, demonstrând că cele mai frumoase victorii sunt cele câștigate atât pe terenul de concurs, cât și în sufletele oamenilor.