La data de 26 iulie, în jurul orei 00.00 dimineața, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în imobilul vecin, ar avea loc un conflict.

Imediat, polițiștii s-au deplasat în localitatea Băiuț și au efectuat verificări din care au stabilit faptul că, între o femeie de 65 de ani și fiul acesteia, de 36 de ani, ar fi avut loc o discuție în contradictoriu, context în care acesta din urmă ar fi amenințat-o și agresat-o fizic pe mama sa.

Astfel, în baza celor constatate în mod direct, cât și după cele rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, din care a rezultat un risc iminent de violență, pe numele bărbatului polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care au dispus mai multe măsuri pentru protecția persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violența în familie și amenințarea, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

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