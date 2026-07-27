Primăria Comunei Fărcașa atrage atenția asupra numărului tot mai mare de sesizări primite din partea locuitorilor cu privire la zgomotul produs de ATV-uri și autoturisme cu sisteme de evacuare modificate, conduse cu motoarele turate excesiv pe străzile comunei.

Reprezentanții administrației locale spun că liniștea publică este un drept al fiecărui cetățean, iar zgomotul excesiv afectează calitatea vieții, provoacă stres, tulbură odihna și creează disconfort pentru copii, persoanele vârstnice și bolnavi.

„Liniștea comunei nu este un moft. Este un drept al fiecăruia dintre noi. Suntem în plină vacanță de vară. Copiii se joacă afară, oamenii își îngrijesc gospodăriile, iar persoanele în vârstă sau bolnave au nevoie de odihnă. Din păcate, în ultima perioadă, mulți dintre locuitorii comunei s-au plâns că liniștea comunei este tot mai des tulburată de ATV-uri și autoturisme cu tobe modificate, conduse cu motoarele turate la maximum pe străzile comunei, ca și cum acestea ar fi piste de curse.

Drumurile sunt pentru toți locuitorii, nu pentru demonstrații de viteză sau zgomot. Pe aceste drumuri circulă copii, pietoni, bicicliști și oameni care vor doar să trăiască în liniște. Poluarea fonică este o problemă reală. Zgomotul excesiv afectează sănătatea, provoacă stres, tulbură somnul și reduce calitatea vieții. Nu este vorba doar despre disconfort, ci despre respectul pe care îl datorăm celor din jur.

Facem un apel către toți conducătorii de ATV-uri și autoturisme să respecte legea și liniștea comunității. În perioada următoare, Poliția va intensifica acțiunile de verificare, iar persoanele care continuă să tureze inutil motoarele, să producă zgomot excesiv sau să tulbure liniștea publică vor fi sancționate conform prevederilor legale.

Legea este clară:

✔ ATV-urile pot circula pe drumurile publice doar dacă sunt înmatriculate (sau înregistrate, după caz) și conduse de persoane autorizate, conform OUG nr. 195/2002.

✔ Tulburarea liniștii publice prin producerea repetată de zgomote puternice sau prin ambalarea inutilă a motoarelor este sancționată de Legea nr. 61/1991, cu amenzi care pot ajunge la valori importante.

✔ Accesul cu ATV-uri în păduri, pe malurile apelor sau în arii naturale protejate, în afara drumurilor permise, este interzis și se sancționează conform legislației în vigoare.

Nu cerem interzicerea ATV-urilor și nici a autoturismelor. Cerem doar respectarea legii și respect față de comunitate.

Respect pentru copiii care dorm sau se joacă în siguranță. Respect pentru bătrânii care au nevoie de liniște.

Respect pentru oamenii care muncesc și vor să se bucure de câteva clipe de pace. Să trăiești la sat ar trebui să însemne aer curat și liniște, nu motoare turate și zgomot care răsună pe fiecare uliță. O comună civilizată începe cu respectul fiecăruia pentru cei din jur”, transmite Comuna Fărcașa.