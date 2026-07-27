Meteorologii au emis luni trei alerte cod galben de vreme instabilă, ploi însemnate și intensificări ale vântului, valabile de astăzi, de la ora 12.00 până mâine seară, la ora 20.00.

Prima alertă cod galben de furtuni puternice vizează jumătate de țară. Ea intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabilă până diseară, la ora 23.00.

Astfel, luni, în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Codul galben de furtuni valabil în 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 23

Ulterior, de la ora 23.00 și până mâine, la ora 10.00, intră în vigoare o alertă cod galben de intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90…100 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei.

Codul galben de vânt puternic valabil în 27 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 10

Al treilea cod galben, de vânt puternic, va fi în vigoare mâine de la ora 10.00 până seara, la ora 23.00.

Astfel, pe parcursul zilei de marți (28 iulie) temporar vântul va avea intensificări în estul Moldovei, cu viteze la rafală de 50…70 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură cu rafale de 70…90 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.