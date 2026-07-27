Iubitorii alergării și ai naturii sunt invitați să participe la Crosul de la Capătul Lumii, un eveniment sportiv care va avea loc în 6 septembrie 2026, în comuna Băiuț, una dintre cele mai pitorești zone ale Maramureșului.

Organizatorii au anunțat deschiderea oficială a înscrierilor, iar participanții sunt încurajați să își rezerve din timp unul dintre cele 300 de locuri disponibile.

Competiția propune trasee pentru toate categoriile de vârstă și nivelurile de pregătire, incluzând curse de 5 kilometri, 10 kilometri, dar și o cursă dedicată copiilor.

Participanții vor beneficia de trasee marcate, cronometrare electronică, medalie de finisher, kit de participare, puncte de hidratare și premii pentru câștigători. Organizatorii promit, de asemenea, o atmosferă autentică, surprize oferite de parteneri și sponsori și o experiență de neuitat într-un cadru natural spectaculos.

Sub sloganul „Toate poveștile încep de undeva. Aceasta începe exact de la capăt — acolo unde drumul se termină, pădurea respiră și alergarea devine amintire.”, Crosul de la Capătul Lumii își propune să îmbine sportul cu frumusețea peisajelor maramureșene, oferind participanților ocazia de a descoperi una dintre cele mai spectaculoase zone ale județului.

Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați sunt invitați să își rezerve locul și să ia parte la o competiție care promite să transforme fiecare kilometru într-o experiență memorabilă.