Începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF va putea declara inactive fiscal firmele care nu depun situațiile financiare anuale în cel mult 5 luni de la expirarea termenului legal.
Măsura, introdusă prin modificările aduse Codului de procedură fiscală, urmărește creșterea disciplinei financiare și eliminarea firmelor inactive folosite în scopuri frauduloase.
Ce trebuie să știe firmele
Termenele de depunere a situațiilor financiare sunt:
30 aprilie – pentru majoritatea persoanelor juridice
31 mai – pentru societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome și institutele de cercetare
120 sau 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, pentru firmele cu an fiscal diferit
Firmele fără activitate trebuie să depună declarație în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
Ce se întâmplă dacă firma este declarată inactivă
Se anulează codul de TVA (dacă firma este plătitoare de TVA)
TVA trebuie colectat, dar nu mai poate fi dedus
Inactivitatea se înscrie în cazierul fiscal al firmei și al administratorilor
Registrul Comerțului nu mai autorizează anumite operațiuni
Firma rămâne obligată să depună declarații și să plătească taxe
ANAF precizează că noile reguli au scopul de a îmbunătăți colectarea taxelor și de a asigura un mediu de afaceri mai transparent.