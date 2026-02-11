Începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF va putea declara inactive fiscal firmele care nu depun situațiile financiare anuale în cel mult 5 luni de la expirarea termenului legal.

Măsura, introdusă prin modificările aduse Codului de procedură fiscală, urmărește creșterea disciplinei financiare și eliminarea firmelor inactive folosite în scopuri frauduloase.

Ce trebuie să știe firmele

Termenele de depunere a situațiilor financiare sunt:

30 aprilie – pentru majoritatea persoanelor juridice

31 mai – pentru societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome și institutele de cercetare

120 sau 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, pentru firmele cu an fiscal diferit

Firmele fără activitate trebuie să depună declarație în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Ce se întâmplă dacă firma este declarată inactivă

Se anulează codul de TVA (dacă firma este plătitoare de TVA)

TVA trebuie colectat, dar nu mai poate fi dedus

Inactivitatea se înscrie în cazierul fiscal al firmei și al administratorilor

Registrul Comerțului nu mai autorizează anumite operațiuni

Firma rămâne obligată să depună declarații și să plătească taxe

ANAF precizează că noile reguli au scopul de a îmbunătăți colectarea taxelor și de a asigura un mediu de afaceri mai transparent.