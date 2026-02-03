CNAIR atrage atenția asupra unei tentative de fraudă electronică, după ce mai mulți șoferi au primit mesaje înșelătoare care solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, mesajele sunt transmise prin SMS și pretind că provin de la „Rovinietă” sau CNAIR, amenințând destinatarii cu amenzi sau chiar confiscarea vehiculului dacă nu efectuează plata imediat.

CNAIR: „Mesajele sunt false”

Reprezentanții CNAIR subliniază că instituția nu transmite SMS-uri cu linkuri de plată și nu dispune confiscarea vehiculelor. De asemenea, linkurile incluse în aceste mesaje conduc către site-uri frauduloase, create special pentru a obține date personale și informații bancare.



CNAIR le recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS; să nu introducă date personale sau bancare; să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii.

Pentru informații corecte despre rovinietă și modalitățile de plată, șoferii sunt îndemnați să consulte doar canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.

Totodată, instituția precizează că nu comunică cu publicul prin mesaje provenite de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, așa cum se întâmplă în aceste cazuri de fraudă.

Autoritățile fac apel la populație să distribuie aceste avertismente, pentru a preveni pierderile financiare și furtul de date personale.