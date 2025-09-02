Un nou val de Covid-19 se conturează în România și în alte țări europene în toamna 2025, odată cu creșterea semnificativă a cazurilor raportate în ultimele săptămâni. Deși pandemia nu mai este considerată urgență de sănătate publică, virusul continuă să circule și să ridice semne de întrebare în rândul populației.

În intervalul 18 – 24 august 2025, România a înregistrat 3.850 de cazuri noi de Covid-19, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, potrivit raportului Ministerului Sănătății.

Dintre acestea, 936 de cazuri au fost reinfectări, confirmate la pacienți care au trecut anterior prin boală. A fost raportat un singur deces, al unei femei de peste 80 de ani cu multiple comorbidități.

Numărul testelor a crescut cu 60% față de săptămâna anterioară, iar rata de pozitivitate a ajuns la 30,6%, semn că virusul circulă intens în comunitate.

Specialiștii atrag atenția că simptomele Covid pot varia în funcție de tulpina dominantă și de starea de vaccinare a pacientului. Printre cele mai raportate manifestări în valul Covid din toamna 2025 se numără: febră sau frisoane, tuse persistentă, dificultăți de respirație, durere de gât, nas înfundat sau secreții nazale, pierderea gustului sau a mirosului, oboseală accentuată, dureri musculare sau de cap, greață, vărsături sau diaree.

Medicii recomandă testarea la primele simptome pentru a putea primi un diagnostic rapid și, dacă este cazul, tratament antiviral.

Deși Covid-19 a devenit o boală endemică, asemănătoare gripei sezoniere, pericolul nu a dispărut. Conform CDC, în perioada octombrie 2024 – iunie 2025 s-au înregistrat la nivel global până la 16,1 milioane de îmbolnăviri, 440.000 de spitalizări și 51.000 de decese asociate Covid, scrie ncoa.org.

Riscul major rămâne însă pentru persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici (afecțiuni pulmonare, cardiace, diabet, cancer), dar și cei cu imunitate scăzută.