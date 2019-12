Un eveniment rutier mai putin obisnuit a avut loc in urma cu putin timp pe strada Libertatii din Dej. Un camion al armatei a fost pe punctul de a cadea de pe un pod, dupa ce a trecut prin balustrada metalica a acestuia. Din primele informatii, nimeni nu a fost ranit, insa, daca mastodontul scapat de sub control nu se oprea la timp, totul se putea incheia in mod tragic.

Camionul tracta un tun. Se pare că tunul ar fi provocat accidentul prin derapare. Conducătorul auto, în vârstă de 36 de ani, a fost ușor rănit. Transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Traficul rutier se desfășoară deviat, sub dirijarea polițiștilor prezenți la fața locului.

Traficul in zona sensului giratoriu Bistritei – Baia-Mare se desfasoara cu dificultate.

Sursa Dejeanul.ro