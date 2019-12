Știința Explorări Baia Mare a întâlnit SCM Gloria Buzău, pierzând cu 3-1 (-21, 20, 21, 22).

A fost ultimul meci oficial din acest an pentru Știința Explorări, deoarece partida cu Arcada Galați (0-3), din ultima etapă a turului, s-a jucat în devans.

SCM Gloria Buzău: Râpeanu 2p (2 ași), Szot 30p (un blocaj), Stasis 9p (un blocaj), Coasă 12p (3 ași, 3 blocaje), Iosif 2p, B. Ene 14p (2 ași, un blocaj), Mata Parra (libero). A mai jucat: Farcaș 4p (2 blocaje). Antrenori: Răzvan Parpală și Georgiana Constantin.

Ştiinţa Explorări: Răileanu, David 24p (2 blocaje), Aldea 13p, Callaway 6p (un as, un blocaj), Crișan 12p (un as, un blocaj), S. Dragomir 5p (un as), Iftime (libero). Au mai jucat: Al. Dragomir și Țuțea 8p (un blocaj). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: George Grădinaru (Galați) și Benone Vișan (București). Observator FRV: Marian Păușescu (București).

foto arhivă