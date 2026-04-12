Ungurii trebuie să aleagă astăzi cine le va conduce țara. A fost una dintre cele mai tensionate și polarizate campanii electorale din ultimii ani din Europa.

S-au duelat în declarații dure Viktor Orban, președintele partidului de guvernare Fidesz, și liderul opoziției, europarlamentarul Peter Magyar, reprezentantul Tizsa.

Analiștii politici spun că maghiarii trebuie să voteze astăzi între Rusia și UE. Conform unor surse din serviciile de securitate europene, consultate de publicația de investigații VSquare, Moscova a trimis la Budapesta o echipă de specialiști în manipulare pentru a interveni în alegerile parlamentare din Ungaria, cu scopul de a menține guvernul lui Viktor Orbán la putere.

Aceeași publicație mai spune că operațiunea este coordonată de un apropiat al lui Putin, și urmează același model de interferență utilizat recent de Kremlin în Republica Moldova prin rețele de influență și dezinformare.

Planul implică infiltrarea unor agenți sub acoperire diplomatică în ambasada rusă și stabilirea unor contacte directe între strategii ruși și membrii campaniei partidului de guvernământ din Ungaria.

Apropierea echipei lui Viktor Orban de Rusia nu este chiar un secret, premierul ungar fiind un susținător al regimului lui Vladimir Putin în interiorul Uniunii Europene. Mai mult, a fost publicată o discuție audio, telefonică, între ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov, care îi cere să intervină în UE pentru a ridica sancțiunile impuse surorii oligarhului rus Alisher Usmanov.

Szijjártó i-a promis că va interveni, iar ulterior discuției dintre cei doi miniștri sancțiunile UE au fost ridicate.Prim-ministrul ungar Viktor Orbán i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că este gata să ajute „în orice fel”, oferindu-se chiar să găzduiască un summit Rusia-SUA la Budapesta pentru a aborda războiul din Ucraina, potrivit agenției de știri Bloomberg.

„În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, ar fi spus liderul maghiar.

De partea cealaltă, Orban și colegii săi din Fidesz acuză opoziția că este ajutată de servicii secrete străine pentru a prelua în mod ilegitim puterea în Ungaria.

De asemenea, multe dintre subiectele de campanie ale lui Viktor Orban s-au concentrat în jurul războiului din Ucraina. De exemplu, premierul Ungariei a spus că ucrainenii l-au amenințat cu moartea pe el și familia sa. A acuzat Ucraina și de „atentat terorist” pentru că ar fi încercat să saboteze gazoductul Balkan Stream, care transportă gaz rusesc spre Ungaria, prin Serbia.

Autoritățile sârbe au spus că au descoperit explozivi pe teritoriul său, în apropierea acestei conducte. Ucraina a respins orice implicare, iar autoritățile sârbe au declarat că din primele date ale anchetei nu se confirmă ipoteza lui Orban.

Un sondaj AtlasIntel, publicat cu doar câteva ore înainte de alegerile din Ungaria, indică o creștere semnificativă a opoziției și o distanță considerabilă față de partidul de guvernământ Fidesz, condus de Viktor Orban.

Potrivit datelor din cercetarea sociologică, formațiunea de opoziție Tisza, condusă de Péter Magyar, se află în fruntea intențiilor de vot, ceea ce ar putea marca o posibilă schimbare politică importantă după 16 ani de guvernare a actualului premier ungar.

Conform AtlasIntel, Tisza ar obține 52,1% din voturi, în timp ce Fidesz este creditat cu 39,3%. Tendința este confirmată și de alte sondaje recente, care indică un avans constant al opoziției.