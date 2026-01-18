Municipiul Baia Mare reamintește proprietarilor și deținătorilor de imobile obligația înlăturării zăpezii și a gheții (țurțurilor) de pe acoperișuri și terase, acolo unde există pericol iminent pentru trecători.
De asemenea, este obligatorie:
- marcarea perimetrului expus,
- avertizarea persoanelor,
- îndepărtarea zăpezii și gheții, fie cu mijloace proprii, fie prin firme specializate.
Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 528/2022, și se sancționează astfel:
- persoane fizice: amendă între 500 și 1.000 lei
- persoane juridice: amendă între 1.000 și 2.000 lei.
Ca să scape de obligativitate, dar și de rigorile legii, proprietarul unei afaceri din centrul istoric al orașului a impovizat. O stinghie de lemn și o foaie de hârtie A4 și a rezolvat o problemă de 2.000 de lei.
Nu știm cât eficientă a fost „găselnița”, cert este că lumea ocolea de departe locul.