Municipiul Baia Mare reamintește proprietarilor și deținătorilor de imobile obligația înlăturării zăpezii și a gheții (țurțurilor) de pe acoperișuri și terase, acolo unde există pericol iminent pentru trecători.

De asemenea, este obligatorie:

- marcarea perimetrului expus,

- avertizarea persoanelor,

- îndepărtarea zăpezii și gheții, fie cu mijloace proprii, fie prin firme specializate.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 528/2022, și se sancționează astfel:

- persoane fizice: amendă între 500 și 1.000 lei

- persoane juridice: amendă între 1.000 și 2.000 lei.

Ca să scape de obligativitate, dar și de rigorile legii, proprietarul unei afaceri din centrul istoric al orașului a impovizat. O stinghie de lemn și o foaie de hârtie A4 și a rezolvat o problemă de 2.000 de lei.

Nu știm cât eficientă a fost „găselnița”, cert este că lumea ocolea de departe locul.