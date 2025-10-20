Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa în România, la ora 03:35, în judeţul Brăila, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 7,9 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 9 kilometri Nord-Est de Brăila, 11 kilometri sud de Galati, 63 kilometri vest de Izmail, 63 kilometri vest de Tulcea, 77 de kilometri SE de Focșani și 96 kilometri est de Buzău.

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini locale cuprinse între 2 şi 4.