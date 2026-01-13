Reprezentanții IPJ Maramureș trag un semnal de alarmă legat de dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarnă:
𝘼𝙣𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚𝙡𝙚 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙣𝙪 𝙖𝙩𝙧𝙖𝙜 𝙢𝙖̆𝙨𝙪𝙧𝙖 𝙨𝙖𝙣𝙘𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖̆𝙧𝙞𝙞,
🔎 DAR
❄️ 𝙥𝙧𝙞𝙣 𝙖𝙣𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚 𝙙𝙚 𝙞𝙖𝙧𝙣𝙖̆ 𝙨𝙚 𝙞̂𝙣𝙩̦𝙚𝙡𝙚𝙜𝙚 👉🏼 𝙖𝙣𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖̆ 𝙥𝙧𝙞𝙣 𝙪𝙩𝙞𝙡𝙞𝙯𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙡𝙞𝙩𝙚𝙧𝙚𝙡𝙤𝙧 𝙈 𝙨̦𝙞 𝙎, 𝙨𝙪𝙗 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖̆: 𝙈+𝙎, 𝙈.𝙎 𝙨𝙖𝙪 𝙈&𝙎
👮🏻𝘼𝙣𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚𝙡𝙚 𝙪𝙯𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙖𝙪 𝙣𝙚𝙘𝙤𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙣𝙪 𝙨𝙪𝙣𝙩 𝙙𝙤𝙖𝙧 𝙤 𝙖𝙗𝙖𝙩𝙚𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙚𝙜𝙚, 𝙘𝙞 𝙪𝙣 𝙧𝙞𝙨𝙘 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙩𝙞𝙣𝙚, 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙜𝙚𝙧𝙞 𝙨̦𝙞 𝙘𝙚𝙞𝙡𝙖𝙡𝙩̦𝙞 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙣𝙩̦𝙞 𝙡𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙛𝙞𝙘.
❄️🌨️𝙊 𝙛𝙧𝙖̂𝙣𝙖𝙧𝙚 𝙞̂𝙣𝙩𝙖̂𝙧𝙯𝙞𝙖𝙩𝙖̆ 𝙨𝙖𝙪 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙙𝙚𝙧𝙚𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙪𝙡𝙪𝙞 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙖𝙫𝙚𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙘𝙞𝙣𝙩̦𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙫𝙚, 𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧 𝙨̦𝙞 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙚𝙯𝙚 𝙢𝙞𝙘𝙞.
𝙑𝙚𝙧𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖̆-𝙩̦𝙞 𝙖𝙣𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚𝙡𝙚
