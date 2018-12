Zeci de băimăreni s-au mobilizat să doneze sânge pentru Larisa, adolescenta rănită în accidentul de la Groşi

Zeci de băimăreni au ales să-şi petreacă Ajunul Crăciunului dăruind viaţă. În urma apelului lansat pe reţelele de socializare şi în media locală, băimărenii s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină din Baia Mare şi au donat sânge pentru Larisa Gherman, adolescenta de numai 13 ani rănită în accidentul de la Groşi.

Printre donatori s-au numărat şi o parte dintre angajaţii unei ambulanţe private care operează şi în Maramureş. Cinci dintre băieţi s-au mobilizat şi s-au prezentat la prima oră a dimineţii pentru a dona sângele necesar Larisei.

“Cu asta ne ocupăm, ajutăm oamenii. Nu este nevoie de bani, poţi să faci gesturi bune şi altfel şi nu te costă nimic. Aseară după ce am terminat treaba ne-am adunat toţi la birou şi după ce am citit în media că este nevoie de sânge am decis să donăm şi noi”, a precizat Cătălin Miclăuş, coordonator zonal la Valora Med.

Centrul de Transfuzie Sanguină din Baia Mare s-a confruntat astăzi cu un aflux de donatori peste medie, fiecare dorind să contribuie la salvarea Larisei. Aceasta a fost victima unui grav accident de circulaţie petrecut în urmă cu două zile la Groşi. Se simte mai bine, medicii au renunţat la intubare şi chiar ar fi vorbit cu cei care o îngrijesc. Are însă o plagă la unul dintre picioare care necesită mai multe intervenţii de mare fineţe.

Donatorii de la ambulanţa privată spun că o vor ajuta pe Larisa cu tot ce le stă în putere, inclusiv cu transport gratuit oriunde în Europa în cazul în care va avea nevoie.