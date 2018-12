Adolescenta rănită în accidentul de la Groşi are nevoie de sânge!

Adolescenta de numai 13 ani care a fost rănită în accidentul de sâmbătă, 22 decembrie la Groşi are nevoie de sânge. Fata se zbate între viaţă şi moarte, iar aporpiaţii fac apeluri la oamenii cu suflet care ar putea ajuta la salvarea ei.

“Va rog sa ma ajutati..sa donati sange pentru o fetitita de 13 ani Larisa Gherman este in coma la Spitalul De Baia Mare in urma unui accident grav si are nevoie urgent de sange! Ea are 01 dar mentionez ca se poate dona orce grupa de sange!! Multumesc!”, a scris Veronica Tira pe reţelele de socializare.