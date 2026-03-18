Societatea VITAL S.A.- Agenția Târgu Lăpuș anunță utilizatorii că din cauza topirii masive a zăpezii de pe muntele Țibleș și transportarea prin albia pârâului Râoaia a arborilor de la Exploatarea forestieră, calitatea apei din frontul de captare cu dren – Râoaia a fost semnificativ afectată, fiind înregistrate depășiri ale parametrilor care nu permit tratarea apei conform normelor sanitare.

Pe această cale, anunțăm utilizatorii că s-au luat toate măsurile necesare pentru sistarea transportului de arbori prin albia pârâului Râoaia, urmând ca în următoarele 48 ore să se corecteze parametrul/turbiditatea apei potabile furnizată la utilizatorii din orașul Târgu Lăpuș cu satele Rogoz și Dămăcușeni.

Societatea VITAL S.A. își cere scuze consumatorilor pentru disconfortul apărut în această perioadă, independent de voința noastră.

Totodată, dorim să asigurăm utilizatorii serviciilor noastre că situația actuală nu va fi una de durată, iar în momentul reducerii turbidității apei pârâului Râoaia, apa tratată/furnizată va îndeplini normele de calitate privind turbiditatea apei potabile.

Relații suplimentare pot fi obținute la dispeceratul societății, tel. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372/752661.