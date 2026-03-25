Credincioșii sunt invitați să participe la o zi de reculegere dedicată laicilor, organizată sâmbătă, 28 martie, în cadrul Centrul de Spiritualitate Bunavestire, situat pe strada Bogdan Vodă nr. 182, în Sighetu Marmației.

Evenimentul, organizat de Congregația Surorilor „Maicii Domnului” – Mănăstirea „Maica Îndurerată”, se desfășoară în contextul Postului Mare și își propune un timp de reflecție, rugăciune și întărire spirituală. Invitatul zilei este preotul Vasile Florea.

Programul cuprinde momente de cateheză, Rozariul de durere, colocvii sau spovezi, urmate de Sfânta Liturghie programată la ora 12:00. După prânz, participanții vor lua parte la parcurgerea Căii Sfintei Cruci.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi de liniște și reculegere, într-un cadru spiritual specific acestei perioade.