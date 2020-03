Zece șoferi de TIR sunt abandonați în Polonia, fără bani și mașini. Disperați, ei transmit un mesaj pe Facebook: „Vrem acasă!”

Zece șoferi de TIR, moldoveni, sunt abandonați în Polonia și nu au cum să se întoarcă acasă. Nu mai au nici bani, nici serviciu și nu știu ce să mai facă.

„Va rugam 🙏sa ne ajutati !!!! Suntem blocati in Polonia , suntem 10 soferi de TIR . Nu avem nici serviciu si nici bani ! Am batut alarma deja peste tot ! Vrem acasa la copii 👨‍👩‍👦‍👦la familie . Acum am ramas pe drumuri si nu avem unde locui , suntem pe strazi ! Va rugam sa ne ajutati : voi stati ACASA 😶 dar noi pe drumuri ! Autoritatile responsabile Va rugam sa ne auziti si sa ne ajutati !”, a scris unul dintre ei, Ruslan Vatamaniuc.

Mesajul lor a fost distribuit de mii de ori, în încercarea de a se găsi o soluție pentru cei 10 bărbați.