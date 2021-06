Povestea lui Yannick, tânărul din Republica Democrată Congo, venit în Baia Mare să studieze, este cea mai bună metodă de prezentare a Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

eMM: Ce te-a determinat să studiezi la o facultate din România?

Yannick: În primul rând, pe vremea când mă aflam în țara mea, o țară vorbitoare de franceză, nu știam absolut nimic despre România. Însă, atunci când m-am mutat în Ghana pentru a învăța engleză am cunoscut o fată din România care mi-a povestit despre această țară. Când m-am întors acasă am căutat să cunosc mai multe despre România, am văzut câteva video-uri pe Youtube și am fost interesat de sistemul educațional românesc, metodele de predare și, în special, de programele de studiu ce au de-a face cu limbile: franceză, engleză, germană și română, bineînțeles. Și am dorit să mă provoc pe mine însumi în a învăța o limbă nouă, limba română.

eMM: Înainte să fii student în Baia Mare, ai știut ceva despre acest oraș?

Yannick: Înainte de a veni în România, nu aveam nici cea mai vagă idee despre Baia Mare. Pe vremea când stăteam în Cluj-Napoca, un prieten mi-a povestit despre Baia Mare, că este un orășel micuț. însă ceea ce îmi doream eu era să învăț, să studiez, iar asta am găsit în Baia Mare. Dar pe scurt, nu, nu știam nimic despre acest oraș.

eMM: Cum te înțelegi cu profesorii? Întâmpini probleme de ordin comunicativ în procesul didactic?

Yannick: Am niște profesori excelenți și minunați. Au încercat încă de la bun început să mă integreze în grup, una dintre ele chiar oferindu-se să mă prezinte tuturor viitorilor mei profesori. Cu toții erau bucuroși și deschiși să aibă studenți străini, în special o persoană de culoare la cursurile lor. Nu cred că avem discrepanțe mari în ceea ce privește comunicarea, deoarece pot să comunic atât în franceză, cât și în engleză, iar pe deasupra, înțeleg cât de cât limba română. Totuși, mai există unele probleme și limite, dat fiind faptul că nu pot vorbi încă destul de fluent limba română și mai întâmpin uneori probleme de înțelegere.

eMM: Ce îți place cel mai mult la Baia Mare?

Yannick: Cu toată sinceritatea, îmi plac oamenii de aici. Am vizitat câteva locuri, într-adevăr, și mi-a plăcut, însă când vine vorba despre oamenii de aici, mă întâlnesc cu ei zilnic, conversăm, schimbăm păreri și experiențe, deci, pentru mine, Baia Mare înseamnă oameni.

eMM: Când ți-ai văzut ultima dată familia? Când ai de gând să-ți vizitezi țara natală?

Yannick: Cu mult timp în urmă. Ultima dată a fost in iulie, cu trei ani în urmă. Probabil după ce voi termina facultatea îmi voi vizita țara natală, însă până atunci, nu prea cred.

eMM: Cum te-ai integrat în comunitatea de aici și cum ești tratat de către colegii tăi?

Yannick: Procesul meu de integrare a început odată cu momentul în care am avut nevoie de ajutor cu notițele de la cursuri. Colegii mei, pe lângă faptul că m-au ajutat cu notițele, au încercat să mă cunoască încă de la început, iar la cămin, am cunoscut câteva persoane care mi-au devenit prieteni între timp. Integrarea a fost destul de ușoară pentru mine, însă, bineînțeles, având în vedere contextual pandemiei, nu este posibil să mă întâlnesc atât de des cu colegii mei, dar menținem o bună comunicare online.

eMM: Ce te vezi făcând peste 10 ani?

Yannick: În 10 ani… cred că mă văd lucrând în domeniul relațiilor publice, deoarece doresc să urmez un masterat în domeniul finanțelor, dar, totodată, poate peste 10 ani voi începe să mă gândesc la cariera mea în calitate de politician, pentru că aș vrea să fac o schimbare.

eMM: Ai dori să rămâi în România și după perioada facultății?

Yannick: Momentan nu aș dori. Poate că în viitor îmi voi schimba părerea, însă momentan planul meu e să mă mut într-o țară vorbitoare de engleză pentru masterat. Momentan, nu există ceva ce să mă motiveze să rămân aici pe termen lung.

eMM: La final de interviu, ce dorești să le transmiți celor care vor citi acest material?

Yannick: Pentru oamenii ce doresc să se provoace pe ei înșiși, să învețe lucruri noi, să acumuleze noi experiențe și să-și creeze propria lume, consider că România este un loc bun pentru a face toate aceste lucruri. Alegând să studiez în altă țară, am reușit să mă cunosc pe mine, am învățat să mp descurc în multe situații, fiind pe cont propriu și, totodată, să mă concentrez pe proiectele mele. Într-adevăr, România este o țară foarte bună pentru a-ți îndeplini visele.

Interviu realizat de Ioana Groșan – participantă internship eMM.