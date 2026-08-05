România va traversa o perioadă de vreme extremă, cu un val de căldură intens și persistent, temperaturi care vor urca până la 40-41 de grade și nopți tropicale în numeroase regiuni. Canicula și disconfortul termic accentuat vor fi însoțite, în mai multe zone, de vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină, iar rafalele de vânt pot depăși 80 km/h.

Valul de căldură va fi intens și persistent, în majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40…41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24…25 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală mai ales în vestul, sudul și estul țării. Cerul va fi variabil, însă mai ales după-amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.Spre sfârșitul intervalului în depresiuni izolat se va forma ceață.