Pasionații de drumeții montane și astronomie sunt invitați, în perioada 14–16 august 2026, la „Noaptea Perseidelor pe Pietrosul Rodnei”, un eveniment organizat în Parcul Național Munții Rodnei, care îmbină aventura montană cu observarea unuia dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului.

Organizatorii subliniază că evenimentul nu este o competiție și nici o cursă, ci o experiență dedicată celor care doresc să petreacă trei zile în natură, să campeze la Lacul Iezer, să urce pe Vârful Pietrosul Rodnei (2.303 m) și să admire ploaia de meteori Perseide departe de poluarea luminoasă a orașelor.

Traseul a fost împărțit în două etape pentru a fi accesibil și persoanelor cu o condiție fizică medie, însă participanții trebuie să aibă experiență în drumeții montane și să fie pregătiți pentru parcurgerea unor diferențe de nivel importante.

Programul

Întâlnirea participanților este programată vineri, 14 august, în parcarea Lidl Hatvan din Baia Mare, de unde grupul va pleca spre Borșa. Prima zi include traseul dintre Mănăstirea Borșa Pietroasa – Stația Meteo – Lacul Iezer, cu o lungime de aproximativ 6 kilometri și aproape 900 de metri diferență de nivel.

După instalarea taberei la Lacul Iezer, participanții vor putea observa Perseidele și Calea Lactee, într-o zonă considerată una dintre cele mai bune din Maramureș pentru observarea cerului nocturn.

Sâmbătă, 15 august, este programată ascensiunea pe Vârful Pietrosul Rodnei, iar pentru cei cu experiență va exista și posibilitatea unui traseu alpin opțional. Seara, dacă vremea va permite, grupul va reveni pe vârf pentru a admira apusul, Calea Lactee, Perseidele și luminile orașului Borșa.

Ultima zi, duminică, 16 august, este rezervată strângerii taberei, ecologizării zonei și coborârii spre Mănăstirea Borșa Pietroasa.

Echipament obligatoriu și reguli

Participanții trebuie să fie echipați corespunzător pentru campare și drumeție montană, cu bocanci, cort, sac de dormit, frontală, haine impermeabile și suficiente rezerve de apă și hrană pentru cele trei zile.

Organizatorii atrag atenția că evenimentul nu este recomandat persoanelor sedentare sau celor care suferă de afecțiuni incompatibile cu efortul fizic susținut. De asemenea, respectarea regulilor de protecție a mediului este obligatorie, iar focul este permis exclusiv cu arzătoare pe gaz.

Participarea se face pe propria răspundere, iar taxa de înscriere este una simbolică, de 10 lei de persoană, sumă care va fi virată în contul Clubului Sportiv „Sănătate Prin Mișcare”.