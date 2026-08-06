Miercuri, 5 august, stadionul “Solovanul” din Sighetu Marmației a găzduit partida dintre CSM Sighet și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a II-a din Cupa României la fotbal. Dacă CS Minaur debutează în competiția KO, echipa din Sighet a mai disputat un meci, în turul I, reușind să se impună cu scorul de 4-1 în depalsarea de la FC Chieșd.

A fost extrem de cald, iar acest lucru a împietat asupra jocului. Minaur a deschis scorul destul de repede, Darius Mureșan reușind să înscrie în minutul 19. La doar 10 minute după prima reușită a venit și golul al doilea, marcat de Buziuc, aflat la primul său gol pentru Minaur. Gazdele nu cedează luota și reduc din handicap prin Răzvan Mărieș (min. 58). Minaur își pune însă la adăpost victoria după reușita lui Mercioiu (82), intrat în partea a doua. Astfel, băimărenii s-au calificat mai departe, turul III fiind programat pe 12 august. Se aplică în continuare criteriul geografic și e foarte posibil să întîlnim pe SCM Zalău, echipă care a învins cu 6-1 în deplasarea de la Viitorul Cluj. Dacă va fi așa vom juca pe teren propriu, deoarece sălăjenii s-au clasat mai bine sezonul trecut.

CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare: 1-3 (0-2)