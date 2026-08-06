Miercuri, 5 august, de la ora 11.00, Sala Polivalentă din Baia Mare a fost gazda partidei amicale dintre CS Minaur și campioana en-titre, Gloria Bistrița. Dacă pentru Minaur a fost primul joc din intersezon, Gloria a mai jucat un meci de pregătire, cu nou promovata din Târgu Mureș. A fost o dispută frumoasă, la un nivel bun având în vedere stadiul de pregătire la care se află echipele în acest moment. A câștigat echipa bistrițeană cu 32-27 (18-12).

Jocul a fost echilibrat în prima sa parte, după care Bistrița a evoluat mai bine și s-a distanțat pe măsura trecerii timpului, astfel că la cabine s-a intrat cu 18-12. Minaur a avut 10 minute excelente după pauză, a redus din handicap și s-a apropiat de mai mai multe ori la un singur gol distanță. În cele din urmă, Gloria s-a impus, iar pregătirile vor merge înainte.

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița: 27-32 (12-18)

Sala Poloivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare, cca 200 spectatori

Au arbitrat: Răzvan Apostu și Florin Chinde (Baia Mare)

Aruncări de la 7m: 8-6 (transformate: 7-5, au ratat Quintino / Seraficeanu). Minute de eliminare: 2-8 (Rusten / Burlachenko 2, Nusser, Ostase; în min. 54 Romaniuc a primit cartonaș roșu)

Minaur: Ivana Kapitanovic (4 intervenții), Cristina Mihiș (8 intervenții, a apărat un 7m) – Jessica Quintino Ribeiro 8 (7 din 7m), Mille Tveit Porsmyr 5, Sara Sablic 4, Dziyana Iliyna 4, Seynabou Mbengue Rodriguez 2, Alba Chiara Spugnini Santome 2, Maria Gomes da Costa 1, Line Homdrom Rusten 1, Anca Mițicuș, Maria Andreea Ianăși, Denisa Romaniuc, Larisa Cupșa, Maria Groșan, Eliza Lăcusteanu, Ionela Frista. Oficiali: David Ginesta Montes, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă

Gloria Bistri’a: Daciana Hossu (7 intervenții, a apărat un 7m), Evelina Eriksson (8 intervenții), Daria Uhrec – Helena Gilda Simao Paulo 9 (3 din 7m), Johanna Reichert 6 (unul din 7m), Larissa Nusser 4, Sonia Seraficeanu 4 (unul din 7m), Veronika Kafka Mala 3, Yaroslava Burlachenko 2, Asuka Fujita 2, Nina Engel 1, Lorena Ostase 1, Patricia Danila So Delgado Pinto, Martina Stan, Lara Gonzalez Ortega, Daria Utan, Corina Lupei. Oficiali Carlos Enrique Viver Arza, Soler Teruel Quino, Levente Kocs, Alexandru Chiuzan Filip.

După acest meci urmează un turneu la Michalovce în perioada 7-9 august, organizat de echipa slovacă MSK Iuventa.

Vineri, 7 august: CS Minaur Baia Mare – Kisvardai KC (16.45), Gminy Kobierzyce – Iuventa Michalovce (19.15)

Sâmbătă, 8 august: Iuventa – Minaur (16.45), Kobierzyce – Kisvarda (19.15)

Duminică, 9 august: Minaur – Kobierzyce (11.00), Iuventa – Kisvarda (13.00)

Vine apoi un turneu la Bistrița în zilele de 14 și 15 august, alături de Gloria, Alba Fehervar și Corona Brașov.

Vineri, 14 august: Corona Brașov – Minaur (15.30), Gloria Bistrița – Alba Fehervar KC (18.00)

Sâmbătă, 15 august: învinsele din prima zi (15.30), învingătoarele din prima zi (18.00)

Ultimele meciuri de pregătire vor avea loc în Baia Mare, în intervalul 21-23 august.