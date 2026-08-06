Locuitorii comunei sunt tot mai aproape de a beneficia de rețeaua de alimentare cu gaze naturale, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în derulare la nivel local.

Primarul Cristina Buda a anunțat că proiectul, realizat în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale din zonă, are finanțarea asigurată, următorul pas fiind semnarea contractului de finanțare.

Potrivit edilului, în urma întâlnirilor cu specialiști și reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), au fost făcuți pași importanți pentru ca procedurile necesare implementării investiției să fie parcurse cu succes.

„Unul dintre proiectele importante pentru comuna noastră este și alimentarea cu gaz. În parteneriat cu UAT-urile din jur avem finanțarea câștigată, urmând să semnăm și contractul. Pentru acest lucru, prin întâlnirile avute cu specialiști și reprezentanți de la ANRE, am reușit să facem pași importanți, astfel ca procedura să fie una de succes”, a transmis primarul Cristina Buda.

Implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea infrastructurii locale și la creșterea confortului pentru locuitorii comunei, prin extinderea accesului la rețeaua de gaze naturale.