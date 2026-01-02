Vremea a fost rece, mai ales în cursul zilei joi. Pe arii extinse a nins. În zona de munte ninsoarea a fost viscolită, iar vântul a spulberat zăpada. Vântul a prezentat intensificări temporare de până la 37 km/h în Baia Mare și de până la 78 km/h în zona de munte.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -9 grade Celsius, în Pasul Prislop -6 grade Celsius, în Pasul Gutâi și la Cavnic, -5 grade Celsius, la Târgu Lăpuș și Moisei, -3 grade Celsius la Ocna Șugatag, -2 grade Celsius, în Baia Mare, la Borșa, Baia Sprie, Băiuț și la Sighetu Marmației. Stratul de zăpadă măsura până la 26 cm în Baia Borșa, 19 cm la Moisei, 15 cm la Firiza, 13 cm la stația meteo Iezer, 11 cm la Cavnic, 9 cm în Pasul Prislop, 8 cm în Pasul Gutâi, 5 cm în Baia Mare și la Târgu Lăpuș, 2 cm la Sighetu Marmației, 1 cm la Ocna Șugatag.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Cavnic, Ruscova, Iza, Mara, Vișeu Suciu, Cosău și Botiza. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a intervenit cu 20 de utilaje și 141 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN17C, DN18B, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au acționat cu 33 de utilaje și au răspândit 451 tone de material antiderapant. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și umed.Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și parțial umedă. Sunt tronsoane de drum în zonele de deal și de munte cu partea carosabilă curată și umedă.

Fulguiește în județ. În zona montană înaltă ninge, iar ninsoarea este viscolită de rafalele de vânt.Condițiile meteorologice favorizează formarea poleiului.

CJSU recomandă conducătorilor auto să conducă preventiv pe sectoarele de drum cu partea carosabilă pe care există polei, să își adapteze viteza în funcție de valorile din trafic și cele meteorologice, să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule aflate în trafic. Utilizați cu preponderență frâna de motor pentru a reduce viteza autovehiculului și pentru a opri în siguranță. Acordați o atenție deosebită la trecerile de pietoni. Vremea se încălzește astăzi față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse vor cădea precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei. La munte va ninge și pe arii restrânse cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare îndeosebi la munte, viscolind ninsoarea și spulbera zăpada.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade, iar cele minime între -2 și 0 grade.