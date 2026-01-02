Debut de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați sa intervină la număr foarte mare de evenimente.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 41 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

8 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

6 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

5 apeluri pentru Salvamont Gorj,

4 apeluri pentru Salvamont Neamț,

4 apeluri pentru Salvamont Prahova,

4 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

3 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

2 apeluri pentru Salvamont Cluj,

2 apeluri pentru Salvamont Predeal,

2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

1 apel pentru Salvamont Municipiul Brașov,

1 apel pentru Salvamont Mureṣ,

1 apel pentru Județul Sibiu.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 42 de persoane. Dintre acestea, 19 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.