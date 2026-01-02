Elveția va ține cinci zile de doliu național după incendiul „fără precedent” izbucnit într-un bar aglomerat din stațiunea alpină Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Bilanțul provizoriu indică peste 40 de morți și 115 răniți, au relatat The Guardian și Reuters, conform news.ro. Președintele Guy Parmelin a numit tragedia unul dintre cele mai traumatizante episoade din istoria țării.

Autoritățile din Elveția au reactualizat bilanțul victimelor în urma incendiului de la barul Le Constellation.

Aproximativ 40 de persoane au murit și 115 sunt rănite „multe în stare gravă”, a declarat comandantul poliției, potrivit BBC.

60 de persoane sunt tratate la un spital din Sion, iar altele au fost duse la spitale din alte orașe elvețiene.

Doi oficiali – inclusiv procurorul general – au declarat că nu știu câte persoane se aflau în bar la momentul respectiv, dar este un aspect care va fi acoperit de ancheta privind incendiul.

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, joi seară, după tragedia din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde au murit cel puţin 40 de oameni, iar alţi 115 au fost răniţi, că România a oferit, prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european, sprijin pentru transportul medicalizat al pacienţilor arşi în clubul de la Crans-Montana. ”S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat”, a afirmat Arafat la Euronews.

La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană”, a spus Arafat, care a mai precizat că alte state europene au oferit locuri pentru pacienţi, ţările care au oferit transport medicalizat fiind mai puţine.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a mai transmis că „lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect”.

„Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat.