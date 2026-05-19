Elevii Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare au obținut rezultate meritorii la cea de-a XII-a ediție a Concursului Național Integrat de Matematică și Informatică „Sever-Aurel Groze”, desfășurat în perioada 15–17 mai, la Beclean.

La invitația prof. dr. Vasile Marc, directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Silași” Beclean, un lot format din 17 elevi ai colegiului băimărean, coordonat de profesorul Cristian Heuberger, a participat la prestigioasa competiție organizată la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean.

Prin seriozitate, pregătire și pasiune pentru matematică și informatică, elevii au reușit să obțină premii valoroase, confirmând încă o dată nivelul ridicat al învățământului de performanță din cadrul colegiului.

Reprezentanții instituției îi felicită atât pe elevii participanți, cât și pe profesorii coordonatori pentru implicare și rezultatele obținute, dorindu-le mult succes în competițiile viitoare