Vremea a fost calda pentru aceasta perioada in judet. Au cazut precipitatii sub forma de ploaie pe arii extinse. In zona montana inalta, precipitatiile au fost mixte. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN 18, in Pasul Gutai, intre km 15 si km 25.

Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed. Angajatii sectiei au actionat preventiv si au imprastiat 19 tone de sare (11 tone in Pasul Prislop si opt tone in Pasul Gutai). Strat de zapada se gaseste doar in zona montana inalta si masoara 4 cm la Vf. Iezer. Valori ale temperaturii aerului 2 grade la Borsa, 3 grade la Viseu de Sus, Cavnic, Ocna Sugatag, Sighetu Marmatiei si Baia Sprie, 4 grade in Baia Mare si la Seini Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme.

Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza serealizeaza in conditii de siguranta. Vremea va fi si astazi in judet mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Izolat va ploua, iar la munte vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 si 8 grade, iar cele minime intre 0 si 3 grad. Izolat vor fi conditii de ceata.