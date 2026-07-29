Copiii participanți la Tabăra Prieteniei au avut parte și în această vară de activități educative și recreative alături de voluntari români și internaționali, într-un proiect care promovează educația, diversitatea culturală și solidaritatea europeană. Reprezentanții AIST au anunțat că au continuat tradiția participării la tabără, cu sprijinul unei companii implicate în dezvoltarea comunității prin educație. Pe parcursul activităților, copiii au interacționat cu voluntari din diferite țări, au participat la jocuri, activități creative și de mișcare, dar și la sesiuni de socializare desfășurate în limba engleză.

Potrivit organizatorilor, experiența a contribuit la dezvoltarea abilităților de comunicare ale copiilor și la promovarea unor valori precum respectul pentru diversitatea culturală, colaborarea, plurilingvismul și spiritul pacifist.

„Copiii au fost încântați de întâlnirea cu voluntarii noștri români și internaționali, au participat cu entuziasm la activități creative, de mișcare și de socializare în limba engleză”, au transmis reprezentanții AIST.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Hand in Hand for a Better Europe”, finanțat de Comisia Europeană prin Corpul European de Solidaritate și implementat de AIST cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe.

Prin astfel de inițiative, organizatorii își propun să ofere copiilor oportunități de învățare într-un mediu multicultural și să contribuie la formarea unor generații deschise către dialog, cooperare și implicare civică.