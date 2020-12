Știința Explorări a participat în weekend-ul trecut la Craiova, alături de CS UV Timișoara, CSM Arcada Galați și SCMU Craiova, la ultimul turneu din acest an al Diviziei A1 de volei masculin.

Rezultatul de vineri: CS UV Timișoara – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (-21, -23, -15)

Rezultatul de sâmbătă: Aracada Galați – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (18, 17, 22)

Duminică Ştiinţa Explorări a întâlnit SCMU Craiova.

Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova 0-3 (-18, -15, -8)

Explorări: Răileanu, Aldea 3p (un blocaj), S. Dragomir 3p (un blocaj), Cheagă 7p, Silvășan-Pașca, Țuțea 3p, Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina 1p, Zhelyazkov 4p (un blocaj), M. Talpă, Butnaru, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu și Ciprian Neamț.

Craiova: Gommans 9p (2 ași), R. Călin 9p (un blocaj), Bartha 5p (un as, 2 blocaje), Lică 17p (un as, 2 blocaje), Lupu 7p (un blocaj), Marelic 10p (un as), Diaconescu (libero). A mai jucat: Kovacevic 3p. Antrenori: Dănuț Pascu și Claudiu Mitru.

Au arbitrat: Florin Dragomir (București) și Marius Ștefurac (Ploiești). Observator FRV: Dan Blaha (Curtea de Argeș).

Meciul disputat în cadrul turneului de la Craiova a fost ultimul jucat de Știința Explorări în acest an.