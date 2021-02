Unirea Dej a câștigat primul meci al turneului care se desfășoară în Baia Mare, la capătul unui joc echilibrat. Robert Țuțea a făcut un joc foarte bun pentru Știința Explorări, dar nu a fost de ajuns pentru a împiedica victoria oaspeților.

Explorări: Țuțea 18p, Aldea 8p (2 blocaje, un as), S. Dragomir 10p, Silvășan-Pașca 5p (2 blocaje), Răileanu 2p (un blocaj), Cheagă 10p (un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Butnaru 5p (un blocaj) și Catrina. Antrenori: Marius Botea și Gheorghe Socaciu.

Unirea: Giljanovic 13p (un as), Bartha 9p (3 blocaje, un as), Begic 3p, Curuia-Pop 19p (5 blocaje), Ana 10p, Magdaș 15p (3 blocaje), Fernadez (libero). A mai jucat: Câmpean 1p (blocaj). Antrenori: Marius Dascălu și Tiberiu Szilagy.

Au arbitrat: Nicolae Cristea și Tudor Pop (Cluj-Napoca). Observator FRV: Marian Stoica (București).

Turneul continua azi, de la ora 17, cu meciul Unirea Dej-Dinamo București și se va încheia sâmbătă, 13 februarie (ora 18), cu partida Știința Explorări – Dinamo București.

