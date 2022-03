Vlăduța Lupău a dat vestea pe care o aștepta toată lumea, fiind mai împlinită ca niciodată. Aceasta are o relație cu Adrian Rus din 2019, iar pe 25 martie cei doi au anunțat faptul că vor deveni părinți.

„Cea mai mare bucurie, cel mai mare dar. Sunt însărcinată în 5 luni și am ales această zi tocmai pentru că e Buna Vestire și așa a aflat și mama lui Iisus. Nu spun dacă e băiat sau fată momentan. Nu am apucat să-i fac surprize lui Adrian, pentru că am trecut prin mai multe clipe grele… o să le povestesc la un moment dat. Eram la o filmare în vârf de munte și i-am trimis un test de sânge. Am vrut să mai amân vestea până la Paști, dar lumea se cam prindea. Nu am grețuri, doar mă rotunjesc și cam atât, momentan. Mâncam la început supă de găluște foarte mult.”, a spus Vlăduța Lupău, în emisiunea „La Măruță”, de pe ProTV.

Vedeta a dat marea veste pe rețelele de socializare

„…azi de BUNA VESTIRE primele cuvinte pe care vreau să ți le spun și să le știi și tu sunt: Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare clipă, din toată inima mea, că te-a pus pe tine, cel mai mare dar a Lui, în pântecele meu! Și abia după ce ți-am zis asta, îți spun că… te iubesc! Abia aștept să pot să-ți povestesc toată povestea ta și cât de multe “figuri” ai făcut până azi… dapăi de azi încolo ???? (nu-i nimic, în lumea asta, unde te așteptăm, se zice că părinții iartă și uită orice copiilor lor) … și totodată să-ți mai povestesc și cât de mare este puterea Lui și ce minune mare ești tu!

Am așteptat această zi în care să zic în gura mare că voi fi “mămică” … (woow!!!) Da! Eu ❤️ voi fi mămica ta! Ce zici?! … stai să vezi ce mămică ???? … și staaaai să vezi ce tătic! (O să ne “batem” de la care pe care iubește mai tare!) Ce mai vreau să știi …

…nu-ți promit că îți voi da marea și sarea în viața ta, dar îți promit că te voi învața să-L iubești pe Dumnezeu și atunci El îți va da tot ceea ce îți dorești! Crede-mă! ???????? Te iubesc minune și abia aștept să ne vedem! Știu sigur că va fi dragoste mare și nemuritoare între noi! Cu drag, mami! ????”, a scris Vlăduța Lupău pe Instagram.