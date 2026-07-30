Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 30 iulie, între orele 9.00 și 16.00, pe str. Victoriei, (partea dreaptă – tronsonul cuprins între restaurant PRONTO și VIVO MALL), str. Toamnei, str. Cristian, str. Plevnei, str. Vida Geza, str. Valea Borcutului, str. Bilțiu Dăncuș, str. Balla Jozsef pentru lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile – înlocuire hidranți.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.