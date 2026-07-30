La data de 29 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Forestierilor, din municipiu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, în seara de 28 iulie a.c., în jurul orei 22.00, două autoturisme ar fi intrat în coliziune, iar unul dintre conducătorii auto, un minor, de 15 ani, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma accidentului rutier au rezultat pagube materiale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.