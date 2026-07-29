Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș au finalizat lucrările de consolidare a malului stâng al râului Mara, în localitatea Berbești, aparținătoare comunei Giulești, intervenție menită să reducă riscul de eroziune și să protejeze infrastructura din zonă.

Potrivit reprezentanților Apelor Române Someș-Tisa, sectorul de râu afectat de eroziune punea în pericol drumul de acces către gospodăriile și proprietățile din apropiere, stația de epurare aflată la aproximativ 50 de metri în aval, precum și lucrarea existentă de apărare de mal realizată din gabioane.

Pentru refacerea și stabilizarea zonei, specialiștii au executat lucrări de decolmatare și reprofilare a albiei minore, au realizat garnisaje cu pat de fascine pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și au consolidat malul cu anrocamente pe o lungime de 107 metri.

Reprezentanții instituției precizează că intervențiile au ca scop restabilirea unei secțiuni optime de scurgere a apei, protejarea infrastructurii din vecinătate și creșterea siguranței comunității riverane.

Lucrările fac parte din Programul de Gospodărire a Apelor 2026, prin care Apele Române continuă investițiile destinate prevenirii efectelor produse de inundații și protejării populației, gospodăriilor și obiectivelor socio-economice aflate în zone vulnerabile.