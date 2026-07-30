Seniorii din cadrul Asociației CASPEV Baia Mare au trăit o zi deosebită, dedicată credinței, comuniunii și liniștii sufletești, participând la un pelerinaj care i-a purtat prin câteva dintre cele mai cunoscute și iubite locuri de rugăciune din țară.

Prima oprire a fost la Mănăstirea Prislop, din municipiul Hațeg, unde participanții s-au recules și au înălțat rugăciuni. Pelerinajul a continuat la Mănăstirea Dumbrava și Mănăstirea Râmeț, două așezăminte monahale încărcate de istorie și spiritualitate.

Pe traseu, seniorii au vizitat și Grădinile lui Zoe din Banpotoc, un loc spectaculos, inspirat de grădinile renascentiste, unde frumusețea naturii și armonia peisajului au oferit momente de relaxare și încântare.

Atmosfera a fost una cu adevărat specială, fiind îmbogățită de pricesnele interpretate de senioarele grupului, care au transformat fiecare popas într-un moment de profundă emoție și înălțare sufletească.

Pentru participanți, această călătorie a reprezentat mai mult decât un simplu pelerinaj. A fost o experiență de regăsire spirituală, de consolidare a prieteniilor și de împărtășire a unor clipe care vor rămâne vii în amintirea fiecăruia.

Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Baia Mare și a beneficiat de sprijinul Fundației Regale Margareta a României, prin Fondul pentru Vârstnici.