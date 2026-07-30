Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, avertizând asupra unui val de căldură care se va extinde și se va intensifica treptat în cea mai mare parte a țării.

Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va deveni accentuat în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula va afecta inițial Banatul, Crișana și local Oltenia, iar la finalul săptămânii se va extinde și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și izolat în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest mercurul din termometre va urca până la 38-39 de grade, în special vineri, sâmbătă și duminică.

Totodată, în vestul și sud-vestul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade, iar în zona Dealurilor de Vest acestea pot ajunge chiar la 22-24 de grade.

Meteorologii avertizează că episodul de caniculă nu se va încheia la începutul săptămânii viitoare. Din contră, în perioada 3–9 august, valul de căldură este estimat să persiste și să se intensifice, vremea devenind caniculară pe arii extinse, cu un disconfort termic ridicat.