Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 4 august, până la lora 12.00, pe str. Barbu St. Delavrancea nr. 4 – nr. 23, nr. 25, nr. 27 – avarie la rețeaua de apă cauzată de lucrările efectuate la modernizarea rețelei de canalizare.

Tot marți, 4 august, până la ora 14.00, nu vor avea apă la robinete locuitorii de pe străzile Budeni și Făgețel din Șomcuta Mare. Aici se execută lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.