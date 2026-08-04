Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cavnic, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, astăzi, 03 august, în jurul orei 05.00, tânărul ar fi pătruns prin efracție în locuința unui bărbat în vârstă de 62 de ani, pe care l-ar fi amenințat cu acte de violență și ulterior i-ar fi sustras suma de aproximativ 5.000 lei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de către polițiști, persoana în cauză a fost identificată, iar în baza probatoriului administrat, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Tânărul în vârstă de 16 ani a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.