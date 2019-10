Candidatul PSD la președinția României, Viorica Dăncilă a continuat joi, 24 octombrie, alături de delegația oficială, vizita electorală stabilită în Maramureș. După Borșa, următorul punct de popas a fost în orașul Vișeu de Sus, unde delegația PSD a fost primită de către primarul Vasile Coman și vișeuani, în incinta Casei de Cultură. În deschidere au luat cuvântul deputatul PSD Gheorghe Șimon și senatorul PSD Liviu Marian Pop, care au transmis mesaje de unitate și menținere a verticalității în fața încercărilor de dezbinare, subliniind rezultatele pozitive ale guvernării PSD și faptul că inițiativele și programele partidului trebuie duse mai departe.

La adresa administrației locale din Vișeu de Sus, președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea a avut doar cuvinte de laudă.

„ În anul 2016 am avut o înțelegere cu primarii din teritoriu, respectiv că vom face tot ceea ce este necesar pentru a finaliza proiectele într-un mandat și să nu le mai lăsăm moștenire de la unii la alții. Încercăm, la începutul mandatului, să facem studiile de fezabilitate necesare, planurile de achiziții și strategiile corespunzătoare, astfel încât la finalul mandatului să putem circula pe drumuri mai bune, să avem școli reabilitate, canalizări finalizate. Prin astfel de rezultate se observă dărnicia, știința și priceperea unui primar, iar un astfel de exemplu, un om care a venit din domeniul privat pentru a ajuta administrația este Vasile Coman, primar al orașului Vișeu de Sus,” a subliniat președintele Gabriel Zetea.

Primarul Vasile Coman a arătat că, deși s-a lovit de multe provocări în anii de mandat, eforturile depuse în fruntea orașului, alături de susținerea primită din partea Guvernului încep să dea roade. „Nu este ușor de gestionat un oraș de mărimea Vișeului, care se întinde pe mai bine de 440 de km pătrați, dar lucrurile merg înspre bine. Față de orașul pe care l-am preluat în anul 2012, cu ajutorul vișeuanilor și cu sprijinul administrației centrale, am reușit să implementăm proiecte cu impact, în așa fel încât fiecare ban public cheltuit să aducă beneficii pentru cât mai mulți locuitori. Mulțumesc guvernului PSD pentru sprijinul acordat, pentru investițiile realizate și cele în curs, dar și pentru ceea ce am reușit să facem în acești ani de mandat. Am încredere că și în continuare vom merge pe un trend pozitiv, atât timp cât vom avea o conducere coerentă, benefică pentru România”, a declarat Vasile Coman, primar al orașului Vișeu de Sus.

Petre Daea: ”Guvernul PSD și-a ținut promisiunile făcute românilor”

Următorul invitat să ia cuvântul a fost ministrul interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Acesta a arătat că sub conducerea premierului Viorica Dăncilă, guvernul a reușit să își mențină promisiunile față de români, dar și să fie alături și de fermierii români, cărora le poartă un mare respect. „Am venit astăzi, aici, pentru a ne întâlni cu dumneavoastră, dar totodată și cu faptele noastre. Am venit lângă premierul României, Viorica Dăncilă, un om cu suflet de român, un cald colaborator, un om de un echilibru greu de egalat, cu respect pentru fiecare și cu o muncă asiduă depusă zi de zi pentru binele țării și în folosul fiecăruia. Acum este un moment al recoltei muncii noastre, muncă care a dat rezultate pentru că am avut un prim-ministru care a muncit pentru țară. Eu, în calitate de ministru am avut șansa de a beneficia de deciziile prim-ministrului Viorica Dăncilă. Astăzi, în România, peste tot pe unde mergem avem respectul cuvântului dat și al faptei realizate. Avem și bucuria, dar și posibilitatea să ne uităm în ochii românilor. Vreau să le mulțumesc și tuturor fermierilor, făuritorilor de hrană ai României, iar celor din Maramureș să le transmit că, din cele 44 de mii de cereri depuse pentru subvenție, 27 de mii au fost deja aprobate”, a declarat Petre Daea, ministrul-interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Secretarul General al PSD, Mihai Fifor, a mulțumit la rândul său pentru deschiderea de care vișeuanii au dat dovadă, menționând faptul că este o ocazie rară să cunoască oamenii atât de curați la suflet, muncitori și primitori, precum sunt vișeuanii și maramureșenii în general.



Viorica Dăncilă: Am realizat din programul de guvernare peste 78%

Întrevederea cu vișeuanii a fost închisă prin cuvintele adresate de premierul interimar Viorica Dăncilă, care a rezumat rezultatele obținute sub guvernarea PSD.

„Sunt onorată să mă aflu în Vișeu, în Maramureșul Voievodal. Toți colegii mei au vorbit despre ce au realizat împreună cu maramureșenii, despre bucuria de a împlini anumite năzuințe pentru Maramureș. De-a lungul guvernării noastre ne-am gândit mereu la oameni și am considerat, pe bună dreptate, că aceste lucruri nu pot fi făcute dacă nu există o bună conlucrare și o dorință comună de a construi, împărtășită de administrația locală și Guvernul României”; a arătat prim-ministrul interimar al României, Viorica Dăncilă, candidatul PSD pentru prezidențialele din 10 noiembrie 2019.

”În decursul mandatului meu am învățat să construiesc, să consider România familia mea”, a conchis premierul-interimar. ”A trebuit, astfel, să ne adresăm fiecărui membru al familiei, să avem grijă de părinți și bunici prin creșterea pensiilor, să avem grijă de tineri și să creăm locuri de muncă, să avem grijă de oameni și să creștem salariile. A trebuit să avem grijă de fermieri și să dăm subvențiile la timp, să avem grijă de profesori și de medici, să-i ajutăm pe primari, -cei care au venit cu un program de guvernare în fața oamenilor-, pentru a-și programul la bun sfârșit. A trebuit să susținem programele de dezvoltare locală PNDL 1 și 2, să implementăm Fondul de Dezvoltare și Investiții, astfel încât întreaga țară să se dezvolte. Aceste lucruri nu le-am făcut pentru noi, ci pentru România și români. Vrem ca această țară să se dezvolte și aici copiii noștri să își găsească viitorul, iar părinții și bunicii noștri să fie tratați cu respect. Am realizat din programul de guvernare peste 78% și asta pentru că am știut în fiecare clipă că în spatele documentelor și ale cifrelor se află oameni, iar aceștia trebuie tratați cu sensibilitate și respect. Este de datoria celor care guvernează să meargă în mijlocul oamenilor și să le asculte sfaturile, să vină în întâmpinarea nevoilor lor. Știu că vă iubiți comunitățile și regiunea, că sunteți mândri de port, obiceiuri și tradițiile frumoase de aici. Știu că vă iubiți țara. Este timpul ca fiecare dintre noi să înțeleagă că România trebuie să aibă un președinte al tuturor românilor și că fiecare român trebuie să fie parte a proiectului nostru de țară. Președintele României nu trebuie să reprezinte o singură culoare, ci să aibă în suflet roșu, galben și albastru,” a arătat candidatul PSD pentru președinția României, Viorica Dăncilă.

Liderul PSD a mai menționat că membrii și susținătorii PSD nu trebuie să vadă prin practica democratică a moțiunii de cenzură o înfrângere, însă și-a manifestat temerile că proiectele începute sub guvernarea PSD s-ar putea să nu fie duse la bun sfârșit din cauza instabilității politice și din lipsa unei direcții clare pentrru viitorul României.