Victor Ponta, candidat independent la prezidențiale, a declarat joi, pentru B1 TV, că dacă va câștiga alegerile, va schimba Guvernul deoarece cel actual e ilegitim și ineficient.

Ponta a ținut să precizeze că „nu a existat din partea lui Ciolacu pentru mine nicio propunere de vreo altă funcție” și că „nu-mi doresc nicio altă funcție în afară de cea de președinte al României”.

„Mă bucur dacă-i încurc pe candidații coaliției. Cel mai important e că fac lucruri bune pentru români.

Cred că Ciolacu a rămas într-o logică veche, depășită: să candidăm, să nu iasă nu-știu-cine. Eu candidez că eu consider că românii au dreptul să-și aleagă președintele și că am pregătirea, vârsta, experiența necesară pentru a fi un președinte bun.

Mai departe, ca să nu iasă ăla sau să facem calcule.. Calculele s-au dovedit a fi toate greșite anul trecut. S-au tot făcut calcule, Ciolacu i-a dat voturi lui Simion ca să intre cu Simion în turul 2, PNL i-a făcut campanie lui Georgescu, să intre Ciucă cu… Nu mai merg calculele astea!

Vreau să lămuresc clar: nu a existat din partea lui Ciolacu pentru mine nicio propunere de vreo alt funcție, nici eu nu i-am cerut și vă spun foarte direct – nu-mi doresc nicio altă funcție în afară de cea de președinte al României.

Nu vreau să mă întorc șef la PSD, am fost, nu vreau să mă întorc prim-ministru, am fost, vreau să fiu președintele României și nu a existat din partea nimănui nicio altă ofertă”, a declarat Victor Ponta.

„Am spus că imediat ce voi fi ales președinte voi cere un alt guvern și voi avea un alt guvern. Cred că acest Guvern, în primul rând, nu e legitim, că a fost ales de Iohannis căruia îi expirase mandatul, și cred că nu e eficient.

Marea problemă a României după ce-și alege un președinte legitim e de a avea un guvern care să scoată România dintr-o criză economică și bugetară fără precedent”, a mai afirmat Victor Ponta.

Victor Ponta a declarat că nu îl va pune pe Marcel Ciolacu în funcția de prim-ministru, dacă va câștiga alegerile, însă a menționat că are în minte mai multe persoane pentru această funcție.

El a subliniat importanța capacității economice și a abilitații de a face reforme radicale. Ponta a afirmat că este interesat de cineva care să acționeze în interesul României, fără a se gândi la cariera politică, și a exprimat intenția de a fi un președinte activ și implicat, dedicând timp atât la Palatul Victoria, cât și la Cotroceni.