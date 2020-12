Melisa Roxana Varga, o tânără frumoasă, inteligentă, studentă în anul II la Facultatea de Litere din Baia Mare, a fost diagnosticată cu ADENOCARCINOM MUCINOS SIGMOIDIAN-prezentat în ocluzie intestinală în stadiul 4 CARCINOMATOZA PERITONEALĂ (metastază ) în care este afectat tot pelvisul și DETERMINĂRI SECUNDARE OVARIENE BILATERAL (metastază), a fost extras ovarul drept pe care se afla o tumoră de 10 cm.

Prietenii și cunoscuții au început un demers pe rețelele de socializare pentru a strânge bani în vedere tratamentului pentru Melisa. Acum, la aproape 3 săptămâni de când a început totul, tânăra ne prezintă situația și ne cere ajutorul.

„Bună seara tuturor ! Știu că așteptați vești de la mine, din fericire azi mă simt mult mai bine, și pot să vă comunic ce am discutat în urma consultației online pe care am avut-o săptămâna aceasta cu profesorul Koestler de la clinica WIENER PRIVATKLINIK. În urma discuției, am primit un plan de chimioterapie și o operație HIPEC. Dânsul a decis că este necesar să fac cel puțin 6 ședințe de chimioterapie în ambulatoriu de zi( spitalizare de zi dacă starea îmi permite!) După încheierea celor 6 ședințe vor urma alte investigații de făcut, și anume: CT, PET CT, analize de sânge ș.a.m.d. În funcție de rezultatul investigațiilor, dânșii vor decide dacă sunt eligibilă pentru a realiza operația HIPEC. Din păcate costurile sunt extrem de mari, de acea apelez din nou la bunăvoința voastră de a ma ajuta în continuare să fac cele 6 ședințe de chimioterapie inclusiv operația HIPEC.

Prețul atașat mai în jos este ESTIMATIV doar pentru o SINGURĂ ȘEDINȚA DE CHIMIOTERAPIE care trebuie făcută din două în două săptămâni. Operația HIPEC nu este inclusă deoarece dânșii nu mi-au putut da un preț deocamdată. Știu că prețul este mare, dar sper din suflet să pot să adun această sumă de bani, iar vouă vă mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul !