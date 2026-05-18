Polițiștii rutieri din Sighetu Marmației, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe D.N. 18, în localitatea Vadu Izei, au surprins cu aparatura radar un autoturism care rula cu viteza de 116 km/h.

Polițiștii au oprit autoturismul în cauză, iar la volan au identificat o tânără de 28 de ani.

Întrucât limita de viteză pe acel tronson de drum este de 50 km/h, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile și au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.822 de lei.

ATENȚIE! Drumul public nu este locul potrivit pentru a-ți testa puterea motorului sau pentru a-ți alimenta adrenalina. Aici, fiecare gest făcut fără responsabilitate poate costa o viață!