Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș, Primăria Baia Sprie, Casa de Cultură Baia Sprie și Asociația Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” Baia Mare, organizează expoziția „Din suflet spre lume”, un eveniment dedicat talentului și sensibilității copiilor din casele de tip familial.

Vernisajul va avea loc în data de 18 mai, de la ora 17:00, la Casa de Cultură din Baia Sprie.

Expoziția reunește lucrări realizate de copii și tineri care și-au exprimat prin artă trăirile, emoțiile și speranțele, fiecare creație reprezentând o poveste sinceră despre copilărie și universul interior al autorilor.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan puterea artei de a apropia oamenii și de a crea punți de empatie și înțelegere în comunitate.

În cadrul vernisajului vor susține alocuțiuni reprezentanți ai administrației locale, ai instituțiilor culturale și sociale, iar programul artistic va fi susținut de tineri talentați invitați la eveniment.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe și să susțină acești copii talentați, într-o atmosferă încărcată de emoție, sensibilitate și autenticitate.