În fiecare an, perioada dintre Învierea Domnului și marele praznic al Înălțării aduce în sufletele credincioșilor o liniște aparte. Este o vreme în care cerul pare mai aproape de oameni, iar rugăciunea parcă urcă mai ușor spre Dumnezeu. Începutul săptămânii Înălțării este privit de mulți români ca un timp al curățirii sufletești, al împăcării și al întoarcerii către credință.

Bătrânii spuneau că în aceste zile omul trebuie să lase în urmă supărările, să nu vorbească de rău și să nu poarte ură în inimă. Se credea că faptele bune făcute în această perioadă se întorc însutit asupra celui care le săvârșește. Tocmai de aceea, mulți aleg să aprindă o lumânare pentru cei plecați dintre noi, să ofere o pâine unui om sărac sau să rostească o rugăciune pentru pacea casei și a familiei.

Această săptămână sfântă este cu atât mai specială deoarece îi aduce în lumină pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, două dintre cele mai iubite și respectate figuri ale creștinătății.

Sfântul Constantin cel Mare a fost împăratul care a pus capăt persecuțiilor împotriva creștinilor și a oferit libertate credinței în Hristos. Prin Edictul de la Milano, creștinii au putut să se roage fără teamă, iar bisericile au început să se ridice din nou spre cer. Se spune că înaintea unei lupte decisive, împăratul a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci și cuvintele: „Prin acest semn vei învinge.” Din acel moment, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna.

Alături de el a stat mereu mama sa, Sfânta Elena, femeie blândă și profund credincioasă. Ea este cunoscută pentru descoperirea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Prin credința și dragostea ei pentru Dumnezeu, Sfânta Elena a devenit simbol al mamei ocrotitoare, al răbdării și al iubirii curate.

Pentru milioane de români, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena nu este doar o zi onomastică, ci un moment de apropiere de Dumnezeu și de familie. În multe case se pregătesc mese simple, se aprind candele și oamenii își urează sănătate, pace și binecuvântare.

Începutul săptămânii Înălțării ne amintește că, indiferent cât de grea este viața, omul nu trebuie să își piardă credința. Așa cum Hristos S-a înălțat la cer, tot așa și sufletul omului se poate ridica din tristețe, din teamă și din încercări prin rugăciune și iubire.

Să întâmpinăm aceste zile cu inimă curată, cu mai multă bunătate și cu speranța că Dumnezeu nu uită niciodată lacrimile celor care se roagă cu sinceritate.