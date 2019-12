DNA București a anunțat săptămâna trecută că a trimis în judecată pentru diverse acte de corupție pe numa Vanessa Youness care ar fi comis influență pe lângă înalte capete guvernamentale, pretinzând șpagă de 1 milione de euro pentru rezolvarea unor contracte cu licență Microsoft, scrie Ziardecluj.

Pe scurt, DNA crede ca are probe solide ca sa o trimita in judecata pe fatuca. Potrivit procurorilor, in perioada februarie – august 2011, inculpata Youness Amal Vanessa a pretins și ulterior a primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro, promițând că va interveni pe lângă un înalt demnitar în vederea aprobării unor documente ce priveau licențele IT pentru produse utilizate de către Ministerul Educației Naționale în școli.

Documentația respectivă a fost aprobată la data de 06 iulie 2011, independent de presupusele demersuri ale inculpatei, menționate mai sus. Cu toate acestea, inculpata a primit banii pretinși, în două tranșe, printr-un intermediar, astfel:

– suma de 720.621 euro a fost virată în contul unei societăți controlată de Youness Amal Vanessa, exact în ziua în care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a primit confirmarea oficială a aprobării documentelor respective (14.07.2011),

– restul sumei i-a fost înmânată inculpatei în numerar”, se arata pe site-ul DNA.

O mica escroaca cu CV mare de tepe si tunuri

„Independent de presupusele demersuri ale inculpatei” inseamna in traducere libera ca Youness Vanessa l-a escrocat pe omul de afaceri, mintindu-l ca are influenta pe langa un inalt demnitar din Guvernul Romaniei, adica mintindu-l ca o rezolva cu Boc. Va dam acum bomba. Potrivit surselor noastre, dosarul Vanessei a fost disjuns din marele dosar Microsoft si a lancezit foarte mult timp in fisetul controversatei procuroare DNA Mihaela Iorga. Cand a ajuns in mainile procurorului Adrian George Matei, lucrurile s-au miscat cu repeziciune caci, spun sursele noastre judiciare, exista probe solide. Vom vedea cand va incepe procesul. Se pare ca o marturie grea in dosar este a lui Gheorghe Verioti, un om de afaceri roman, de fapt, machidon, din Constanta, cu rezidenta si in Elvetia, inculpat in dosarul Flota acum multi ani, fiind unul dintre cei care a cumparat nave de nave la preturi de nimic. Nu ne intereseaza acum trecutul lui Verioti de aceasta data, ci ne intereseaza ca un om experimentat de afaceri a fost fermecat de fatuca asta combinagioaca intr-atata incat Verioti i-a cascavalit un milion de euro pe niste false promisiuni.

L-am contactat pe Titel Verioti, ca asa il stiu machidonii din Constanta pe puternicul om de afaceri din zona:

„Domnule, nu stiu la ce va referiti, nu vreau sa discut, da? Eu nu am denuntat pe nimeni, altceva nu va mai zic!”, spune cu dreptate Verioti. El nu a denuntat, a fost martor si acolo, in fata procurorilor DNA, a spus cum s-a intamplat totul.

Interesant e ca Vanessa Youness a refuzat sa faca declaratii in dosar, dar si mai interesant e ca, DIN NOU, Emil Boc reuseste sa ramana anonim ori de catre ori merge la DNA, in timp ce alti politicieni grei sunt dati in gat presei cand intra la parchete.

Revenind la Boc, nu e de lepadat nici asocierea pe care tabloidul de scandal Cancan a facut-o legand-o pe Vanessa Youness de Emil Boc. Cei de la Cancan au scris in clar ca e amanta lui Boc, insa au gresit. Pe bune, nu e.

Noi suntem ziaristi si stim ca ziaristii mai pot gresi. Da, tabloidul Cancan e foarte tare pe dezvaluiri, dar tura asta au gresit. Insa NU de aia au sters articolul, asa cum vedeti in filmarea noastra de mai jos, ci din alt motiv: fiindca sefii Cancan au primit telefoane. De la cine? De la un greu, ca altfel nu se putea scoate un articol. Iar greul ala e ADEVARATUL iubit al Vanessei Youness.

